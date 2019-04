Ljouwerter mei ploertedeader oanhâlden op stasjon Utrecht

In oare reizger seach dat de man it wapen yn syn jas ferstoppe en warskôge de plysje. In ploertedeader is in soarte fan kneppel mei oan de ein in ferswierre knop. Mei it wapen, dat ferbean is, kin swier letsel tabrocht wurde. De ploertedeader is yn beslach naam en de man hat in boete krigen.