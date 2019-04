Kursus byldhouwe foar mantelsoargers helpt by opbou fan sosjale kontakten

Brander hat yn gearwurking mei keunstner Hepie de Haan de kursus opsetten. "Dit is in kursus foar mantelsoargers dy't soargje foar kwetsbere minsken mei in psychiatryske oandwaning. De minsken hawwe in ferhaal te fertellen en dit hawwe sy ek oanjûn. Se wolle graach harren ferhaal fertelle en dêr helpt in kursus byldhouwe goed by."

Om mei te dwaan, hoechst net iens safolle mei byldhouwen te hawwen. "Hast gjinien hat ûnderfining mei dizze keunst", fertelt De Haan. "Mar se dogge harren bêst", folt se mei in knypeach oan.

Untspanning en sosjale kontakten

"De mantelsoargers fine dat de kursus helpt mei ûntspannen, yn 'e holle en yn it lichem. Se fine harren rêst." In kursist is it mei Baukje iens. "Ik vind het heerlijk om die rust te vinden hier. Ik was jarenlang zelf mantelzorger en dan loop je soms jezelf voorbij. Je moet ook af en toe de rust kunnen hebben. Ik raakt daarnaast alle contact met de omgeving kwijt en wilde die graag terugvinden."

Benammen it kontakten lizze, slagget al goed yn 'e groep. "Ik had vaak dat ik geen contact meer had met de mensen om me heen, omdat ik niet lang de deur uit kon. Je raakt in een isolement en je komt daar moeilijk weer uit. Door deze cursus kon ik weer iets opbouwen. Het is een gezellig groep waarin je soms met elkaar spreekt. Vaak zeggen we ook helemaal niks en zijn we allemaal druk bezig, maar dat maakt het leuk. Je spreekt veel met elkaar door juist weinig te zeggen."