Man rydt mei alkohol op en feroarsaket ûngelok op N383; ferkear omlaat

By in oanriding op de N383 by Bitgum wiene tongersdeitemiddei om 12.00 oere hinne trije persoane-auto's belutsen. De dyk is dêrtroch ôfsletten. It ferkear kin der net del en wurdt omlaat. Ien fan de auto's stiet dwers op de dyk, de twadde auto is yn de berm ta stilstân kaam en de tredde is yn de sleat bedarre. De persoan dy't it ûngelok feroarsake, hie te djip yn it gleske sjoen en is yntusken oanhâlden.