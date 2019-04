Nei suksesfolle proef ek ûlepeallen by de Sintrale As

Fan de keunststof peallen ôf kinne ûlen maklik oer de dyk en it autoferkear fleane. Boppedat hawwe de ûlen op de hege sitpeallen in goed útsjoch om op proaien te jeien.

Rôffûgels meitsje in soad gebrûk fan hektometerbuordsjes as útkykpost. Mar om't dy leech by de dyk stean, rinne de fûgels risiko slachtoffer te wurden fan it ferkear. Dêrom krije de buordsjes rollers op de boppekant, sa't foarkaam wurdt dat ûlen op de buordsjes sitten gean.

Johan de Jong út Oerterp is in wichtige inisjatyfnimmer fan it projekt, tegearre mei Jan Koopmans fan It Fryske Gea en fûgelkenner Auke Volbeda wie hy ek al belutsen by it betinken fan de proef by Beetstersweach.

Ferkearslachtoffers

Alle jierren wurde der tsientallen ûlen oerriden, om't sy bygelyks in fjildmûske yn de berm sjogge en yn harren flecht deariden wurde. Bermen binne faak blomryk en dêrmei in oantreklike biotoop foar fjildmûskes, it wichtigste iten foar tsjerkûlen.

Benammen yn de tsjustere perioade fan it jier is dit in probleem. Tsjerkûlen foarmje en kwetsbere groep: út in skatting yn 2018 die bliken dat hast de helte fan de tsjerkûlen omkomt yn it ferkear. In frachtwein kin in lichte tsjerkûle maklik nei him ta sûgje.