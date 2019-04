Wereld Zwerfdierendag: steeds meer oude en gehandicapte katten geadopteerd

De opvang in Sneek heeft speciaal voor oudere katten een kattenbos ingericht. In dit grote buitenverblijf krijgen katten meer ruimte om op hun oude dag te genieten. Maar de laatste tijd komt het steeds vaker voor dat het kattenbos leegstaat, omdat er simpelweg geen katten voor zijn.

"Het kattenbos is geplaatst voor met name oudere en gehandicapte katten, die meestal moeilijk een plek konden vinden bij mensen." Maar volgens De Vries zijn er meer en meer mensen die bewust kiezen voor bijvoorbeeld een kat met slechts drie pootjes, of een kat zonder staart of oren.