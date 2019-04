Wrâld Swalkbistedei: hieltyd mear âlde en handikapte katten adoptearre

De opfang yn Snits hat spesjaal foar de âldere katten in kattebosk ynrjochte. Se ha yn dit grutte bûtenferbliuw mear romte om te genietsjen fan harren âlde dei. Mar de lêste tiid komt it hieltyd faker foar dat de kattebosk leech is, om't der gjin katten yn de opfang binne.

"De kattebosk is delsetten om benammen âlde en beheinde katten op te fangen, dy't hiel lang dreech in plak fine koene." Mar neffens De Vries binne der mear minsken dy't kieze foar bygelyks in kat mei mar trije poatsjes, of in kat sûnder sturt of earen.