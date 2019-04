ChristenUnie wol wurk meitsje fan iepenbier ferfier-ferbining mei it Noarden

Der binne geregeld klachten oer hoe't it noarden fan Nederlân kwa iepenbier ferfier ôfsletten is fan de rest fan it lân. Dêr is ChristenUnie-keamerlid Nico Drost it mei iens. Hy fynt dat de plannen fan steatssekretaris Van Veldhoven fan Ynfrastruktuer foar it iepenbier ferfier tekoartsjitte. "De reistijd tussen de verschillende delen van ons land en zeker de reistijd tussen de Randstad en Noord-Nederland moet omlaag."