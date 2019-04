Kollum: "Scooter"

In jier lyn barde itjinge dêr't ik al in skoftke benaud foar wie: ik waard op 'e fyts, op it fytspaad, ûnderútriden troch in scooter. Soks bart wûnderlik fluch. Hy snijt my ôf en foardat ik it wist lei ik langút op strjitte, mei in seare knibbel en hân. Myn hân bliek net brutsen, mar ik ha der wikenlang pine oan hân en pas nei twa djoere fysiosesjes, dy't ik nearne deklarearje koe, wie it wer yn oarder. Dus ik kin net wachtsje oant it sa fier is, dat de scooters fan it fytspaad ôf gean.

Mar in pear fan de scooterriders tinkt dêr oars oer. Sa wie der ferline wike in demonstraasje op de Dam. In scooterrider sei doe dat se tsjingas jaan wolle - letterlik. Der is in protestliet makke, dêr't boargemaster Halsema yn útnûge wurdt om efterop in scooter te springen. Moandei gie in proteststoet troch de stêd en die gie doe ek even de Ring A10 op. Se hiene - hiel tûk - in pûdsje om harren kenteken bûn, sadat se net efterôf beboete wurde kinne.