Personiel en learlingen Dockinga College moatte op 'e syk nei in nij plak

De binne neffens Van Lonkhuyzen trije redenen foar it sluten fan de skoalle. "De eerste is dat we, met het lage aantal kinderen dat we nu overhouden - dat zouden er na de zomervakantie nog minder dan honderd zijn - vinden dat we de kwaliteit van onderwijs niet meer goed kunnen waarborgen.

De tweede is dat de werkdruk van het personeel ontzettend groot wordt. Want die moet natuurlijk, om die kwaliteit toch nog zo ver mogelijk op te krikken, zich werkelijk het vuur uit de sloffen lopen.

De derde is een hele platte: dat is het geld. Als een nevenvestiging onder een bepaald aantal leerlingen komt, dat is 120, krijgt die niet meer extra bekostigd van het ministerie. En dat zou betekenen dat we die kosten voor eigen rekening zouden moeten gaan nemen".

Krimp

It weromrinnende learlinge-oantal soe komme troch de krimp yn it Noarden. Dêrneist soene guon âlden har twifels hawwe by de skoalle, fanwegen it reorganisaasjenijs earder dit jier.

Personiel

It personiel fan it Dockinga College makket diel út fan in grutter personielsbestân. "De werkgever is daarvoor volledig verantwoordelijk. We gaan voor elk van de personeelsleden kijken wat de meest passende oplossing is." Twongen ûntslaggen kin Van Lonkhuyzen noch net útslute.