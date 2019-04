Harnzer bedriuw set mei oaljesûger yn op grutte Arabyske oarder

Der binne oant no ta wol in pear Skimmers ferkocht. Mar lang net genôch. Dit wykein fleane de direksje en in tal meiwurkers fan FORU nei Saûdy-Arabië om te praten mei Aramco, de grutste oaljemaatskippij yn de wrâld.

Nei in pear demonstraasjes is dy tige ynteressearre yn de Skimmer. Se sil dy mooglik op alle tankers te sette. It soe in boppeslach wêze en tige wichtich foar de kontinuïteit en reputaasje fan it bedriuw, seit Tamminga.

Tiid foar sukses

It wurdt nei sân jier ûntwikkeling en sa'n fjouwer miljoen euro oan ynvestearrings út eigen middels en ûnder oare jild fan it Waadfûns en de Friese Ontwikkelingsmaatschappij, stadichoan ek tiid foar sukses fynt de direksje. Foar in goeie bedriuwsfiering wurdt mikt op de ferkeap fan sa'n 100 units yn it jier.