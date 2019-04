Ried Ljouwert lûkt twa ton út foar Neushoorn

Poppoadium Neushoorn yn Ljouwert kin rekkenje op in bydrage fan 200-tûzen euro ekstra fan de gemeente Ljouwert. In krappe mearderheid fan de gemeenteried stimde woansdei yn mei de bydrage. Hie dat der net kaam dan moast der foar takom jier foars skrast wurde yn de programmearring. Ek soene der banen ferlern gean. De ried stimde al yn mei in moasje fan D66 dy't easket dat der gau in ûndersyk komt nei in fúzje mei stêdsskouboarch de Harmonie.

Der wie mar in krappe mearderheid foar de ekstra finansjele bydrage. Allinnich de fraksjes fan de PvdA, D66 en PAL GrienLinks stimden dêr mei yn. Fan út de oare partijen kaam in soad krityk. Sa fine it CDA en de ChristenUnie dat Sealen Schaaf slute moat. De programmearring soe dan oergean moatte nei Neushoorn. It CDA fersette 'm tegearre mei ûnder oare de VVD earder ek al tsjin in ekstra bydrage foar Neushoorn.