Yn Noard-Fryslân is it goedkeap wenjen

Omrekkene nei ynkommen sit Fryslân reedlik yn de middenmoat. Yn Noard-Fryslân bygelyks giet sawat 29 prosint nei wenkosten. It heechste persintaazje is te finen yn eastlike Grinslân. De wenlêsten dêr binne net perfoast heech. Wenningeigeners yn dy streek jouwe yn trochsneed 910 euro yn de moanne út. Troch in leech ynkommen giet in navenant grut part fan it salaris nei wenlêsten.