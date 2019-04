LIVE: IepenUp oer wurk en it finen dêrfan

Wêrom is it sa dreech foar statushâlders om wurk te finen? Hoe kin se holpen wurde by it finen fan in baan? Is it yn Fryslân dreger as yn de rest fan Nederlân?

Allegearre fragen dêr wy it yn dizze edysje fan IepenUp-live oer hawwe sil. Op dizze jûn wurdt praat mei nijkommers en Friezen oer yntegraasje, de redenen wêrom't it dreech is om wurk te finen en de mooglikheden foar de takomst.

Oan it wurd komme konsulinten fan de gemeente Ljouwert, jobcoaches fan Pastiel en dosinten fan de ynboargeringsoplieding fan De Friese Poort.