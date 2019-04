Transportsektor liedt needklok: 'Fryslân moat akwadukt Skarster Rien foarsjitte'

Transport en Logistyk Nederlân (TLN) komt no mei dizze oprop, omdat de politike partijen yn Fryslân dwaande binne mei de formaasje fan in nij kolleezje fan Deputearre Steaten. TLN fynt de A6 fan grut ekonomysk belang foar Fryslân. De brêge oer it Skarster Rien by De Jouwer is de lêste lege brêge tusken Grins en de Rânestêd.

TLN-foarsitter Veenstra fynt it hiel ferfelend dat it ryk gjin jild oer hat foar in akwadukt. Hy seit ek dat de sitewaasje sa't dy no is, geregeld ta ûngelokken liedt. Yn in perioade fan trije jier hawwe dêr sa'n tweintich ûngelokken west, seit de foarsitter fan TLN-Noard. Veenstra is wol bot te sprekken oer it nije knipepunt by De Jouwer. It ferkear streamt dêr no goed troch.