Ierdbeving yn Noardsee skean benoarden Skiermûntseach

Op de Noardsee hat woansdei in ierdbeving west. Dat meldt it KNMI op Twitter. De seeboaiem skodde om sawat healwei fjouweren yn rûchwei it gebiet skean benoarden Skiermûntseach en rjocht boppe Grinslân. It giet om in trilling mei in krêft fan 2,1 op de skaal fan Richter.