Mantelzorgweek dag 3: Vrijwillig terminale mantelzorg

Toch is het werk wat ze doen bij veel mensen onbekend. Daar gaat tijdens de actieweek van de mantelzorg van Omrop Fryslân verandering in komen; we schenken de gehele week aandacht aan de verhalen achter de mantelzorger.

Een bijzondere band in twee uur tijd

Riemke Dijkstra uit Nijega is al twaalf jaar vrijwilligster voor de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). Dit houdt in dat zorginstellingen, hospices of families haar inschakelen als iemand stervende is. Riemke blijft bij de stervende. "Wat ik doe voor de mensen is bij iedereen verschillend. Bij de ene is het praten, drinken en eten geven. Maar de ander kan bijna niets meer en daar maak je bijvoorbeeld de lippen even vochtig."

In het hele land zijn 11.000 vrijwilligers actief die dit doen. Riemke werkt zelf voor de afdeling 'Zuidoost Fryslân' en komt vooral bij de mensen thuis. Ze werkt in een team van twintig mensen die allemaal verschillende dagdelen voor hun rekening nemen.

Een van de mooiste dingen die Riemke kan doen, is praten met de mensen. "Soms heb je al in twee uur tijd zo'n bijzondere band met de mensen. Je hoort heel veel verhalen."