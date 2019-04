Mantelsoarchwike dei 3: frijwillich terminale mantelsoarch

Dochs is it wurk wat se dogge by in soad minsken ûnbekend en dêr mei no wolris feroaring yn komme yn dizze aksjewike fan de mantelsoarch dêr't Omrop Fryslân de hiele wike oandacht foar de ferhalen achter de mantelsoarger yn hat.

In bysûndere bân yn twa oeren tiid

Riemke Dijkstra út Nyegea is al tolve jier frijwilliger foar de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). Dit hâldt yn dat soarchynstellingen, hospices of famyljes har ynskeakelje kinne as ien stjerrende is en Riemke bliuwt by dyjinge. "Wat ik doch foar de minsken is by eltsenien ferskillend. By de iene is it prate, drinken en iten jaan. Mar de oare kin hast neat mear en dêr makkest bygelyks de lippen even wiet."

Yn it hiele lân binne 11.000 frijwilligers aktyf dy't dit dogge. Riemke wurket sels foar de ôfdieling 'Súdeast-Fryslân' en komt foaral by de minsken thús. Se wurket yn in team fan tweintich minsken dy't allegear ferskate deidielen dit dogge. Ien fan de moaiste dingen dy't Riemke dwaan kin, is prate mei de minsken. "Somtiden hast al yn twa oeren tiid sa'n bysûndere bân mei de minsken. Do hearst in hiel soad ferhalen."