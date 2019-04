Fytskaike kwyt, man knock-out slein: seis wiken sel foar mishanneler

In ynwenner fan 31 jier fan Emmen is feroardiele ta seis wiken selstraf foar mishanneling fan in jonge út Drachten. Dat barde yn in snackbar oan de Súdkade. In twadde fertochte út Drachten krige in wurkstraf fan 60 oeren. It slachtoffer wie op dy dei yn septimber 2017 syn fytskaike kwytrekke en hie dêr lûdop oer klage.