Nije fearboaten fan Doeksen sille op ierdgas farre

It doel is dat de skippen ien kear yn de wike foarsjoen wurde fan nij gas. Dat wurdt mei frachtauto's nei Harns brocht. Ierdgas jildt as in skjinne brânstof foar fearboaten.

De opdracht fan de beide fearboaten waard trije jier lyn jûn. De ferwachting is dat de skippen oan de ein fan it jier yn de feart naam wurde as ferfanging foar de Midslân.