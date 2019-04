Wurkstraffen foar mishanneling learling Seefeartskoalle op Skylge

Twa manlju út Katwijk binne woansdei troch de plysjerjochter feroardiele ta wurkstraffen foar it mishanneljen fan in learling fan de Seefeartskoalle op Skylge. It twatal, in 20-jierrige en in 24-jierrige man, hat de jonge yn septimber 2017 bûten in kafee oan de Torenstrjitte tsjin 'e holle trape.