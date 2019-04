Undersyk nei Poalske F-16 nei ynsidint by Frisian Flag

It tastel rekke de boppeste triedden fan de antenne. It is net dúdlik hoefolle skea oft de Poalske F-16 hat. De Poalske loftmacht sil de rol fan de piloat ûndersykje. De skea is gau te reparearjen.

Ferline jier wie der ek al in ynsidint mei in Poalsk tastel. In MiG-29 lâne doe yn it gers flak foar de baan. Dat soarge fierder net foar skea.