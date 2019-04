Studinte-orkest is útfanhûs yn Fryslân en spilet Jiskenhuzen wekker

Utfanhûs

De muzikanten fan it Nesko binne útfanhûs troch hiel Jiskenhuzen. De studinten sliepe ûnder oare yn it doarpshûs en de âlde tsjerke oan de Bramerstrjitte, dêr't syl- en surfskoalle Neptunus fêstige is. "Ik heb het gevoel alsof we Idskenhuizen hebben afgehuurd," jout wurdfierder en muzikant Robin Schot oan.

Neffens it orkest is it faak dreech om in geskikte lokaasje foar it treningskamp te finen: "Maar iedereen werkt hier ontzettend goed mee, het zijn allemaal hele leuke mensen, het is een mooie plek en er is genoeg ruimte." It Nesko is dêrom bliid dat Jiskenhuzen al in pear jier ûnderdak foarsjen wol oan de studinten.

Konserten

It Nesko jout fan 7 oant en mei 14 april konserten yn acht grutte studintestêden yn Nederlân en België. Se oefenje dizze wike yn Jiskenhuzen en op snein 7 april is in konsert yn de roomsk-katolike Sint-Nikolaastsjerke yn Sint-Nyk. Dit konsert fungearret as in try-out foar it Nesko, mar is ek foar de minsken yn de omkriten fan Jiskenhuzen.

Op it programma fan it orkest stiet klassike muzyk fan grutte nammen lykas Brahms en Carl Maria von Weber. By it opstellen fan it programma is oandacht foar jong talint, lykas trompettist Tijmen van Tol. It orkest stiet ûnder lieding fan dirigint Sander Teepen. De leden fan it orkest sette twa wiken lang harren stúdzje oan de kant om meidwaan te kinnen.