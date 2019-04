Yumé Ramos dochs fuort by ONS Snits

Ramos is krekt werom fan in lange blessuere en wol yn it lêst fan syn karriêre noch ien kear in oar aventoer sykje. De Technyske Kommisje fan de Snitsers lit witte net bliid te wêzen mei it beslút fan de spits, mar seit dizze wol te respektearjen.

Yumé Ramos makke oant no ta 71 doelpunten foar de treddedifyzjonist út Snits.

Jeugdspilers ek fuort

ONS nimt ek ôfskied fan twa spilers út de jeugd. Tim Oosterbaan streamde in oantal seizoenen ferlyn troch fanút de jeugdalvetallen fan de feriening, mar hat dit seizoen in soad lêst fan blessueres. Hy is net yngien op in oanbod fan de klup om langer te bliuwen.

Chris Wijnja hat de TK witte litten dat it foar syn ûntwikkeling better is dat hy nei in oare klup giet dêr't hy oan spyljen ta komt. Hy wit sels ek noch net oft hy wol trochgean wol mei fuotbaljen of dat dy him rjochtet op syn stúdzje.