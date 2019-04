Learlingen fan Drachtster Lyceum dogge ûndersyk nei âld-learlingen

Sintraal stie de fraach wat fan de âld-learlingen wurden is. Dêrfoar moasten de learlingen fan no yn argiven sykje en ynterviews hâlde. Under begelieding fan de skiednisdosint ha se ûndersyk dien nei fjouwer âld-learlingen, dy't tsientallen jierren lyn op deselde skoalle sitten ha.

De portretten joegen in byld fan de âld-learlingen, mar ek in tiidsbyld. By de âld-learlingen sit ek bysûnder heechlearaar Dirkje Sjoukje Postma. Se learde op skoalle om troch te setten.

It jubileumboek is skreaun troch âld-dosint Joost de Vries.