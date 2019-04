Ferskate organisaasjes slaan hannen yninoar om bijestjerte tsjin te gean

In nije oanpak soe hurd nedich wêze. Ut Dútsk ûndersyk docht bliken dat it oantal fleanende ynsekten mei 75 persint drastysk ôfnaam is. Bijen en oare ynsekten binne lykwols tige wichtich foar ús fiedselfoarsjenning, de bloei fan planten en in sûn boaiemlibben.

It projekt Silence of the Bees freget oandacht foar dit probleem. It bijepakt is dêr ûnderdiel fan. Yn maart praten fyftjin oare Fryske organisaasjes al ôf om inoar út te daagjen om ferrassende oplossings te betinken foar de bijestjerte yn Fryslân.