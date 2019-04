Unike fynst by Skylge: iuwenâld wrak fûn by oprêden guod MSC Zoe

By de bergingsoperaasje waarden koperen platen en houten balken oantroffen, wêrnei't archeologysk ûndersyk dien is. De houten balken binne fan in skip fan nei alle gedachten 30 meter lang, dat de koperplaten ferfierde.

Ekonomyske wearde

En dat hie in ekonomyske wearde. "Die werden waarschijnlijk naar Nederland gebracht om koperen munten van te maken, die gebruikt werden voor de handel in de 16e eeuw", fertelt minister Ingrid van Engelshoven. "De bloei van de steden begon toen; men had munten nodig om te betalen. De bakker moest de schoenmaker betalen en omgekeerd en daar gebruikte men koperen munten voor."

It hout is yn 1536 kapt en it skip om 1540 hinne boud yn de Nederlannen. De koperplaten binne ek fan dy perioade en ha merktekens fan de famylje Fugger. Dy hiene yn de 16e iuw in monopoalje op koperproduksje.