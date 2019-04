Kollum: "Wintertiid"

En dochs wol ik it no efkes ha oer dé diskusje fan ôfrûne wykein. Nee, net Ajax-PSV. Net Baudet. Net De Fryske Marren. Nee, wintertiid of simmertiid. It ôfrûne wykein moast de klok wer in oere foarút. We ha wer simmertiid, it waar paste him bjusterbaarlik oan.

Inkeld, we wolle dat gepiel mei de klok net mear. De aldermachtichste yn ús mienskip, de Europeeske Uny, hat no ek sein: we brûke aanst noch ien tiid en jim meie sizze at dat wintertiid of simmertiid is. Diskusje. Elkenien eamelt deryn om. Ik tocht earst dat it my net in moer skille kin oft ik no by tsjuster of mei ljocht myn skuon oan doch, want ik doch de fiters dochs net los en kin blyn mei in hakketrekker wurkje.