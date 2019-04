Ferhuzing supermerk Heech giet net sûnder stjit of slach

Langeland wol in nije supermerk bouwe oan de Tollewei, neist it fersoargingshûs Talma State. Dat is in lytse ferhuzing fan sa'n 100 meter, mar it soe foar Langeland in soad ekstra romte opsmite. Al mei al soe der in winkel komme kinne fan sa'n 1.000 kante meter, mei hast 60 parkearplakken.

Tsjinstanners

Mar net elkenien is like wiis mei dizze plannen. It plak dêr't de nije supermerk komme moat, leit al jierren braak, mar oarspronklik soe hjir in tritichtal apparteminten foar senioaren komme. Dy plannen binne oant no ta net realisearre, mar dochs is der noch in groep âldere ynwenners fan Heech dy't tinkt dat it noch altyd kin. Sy hawwe harren ferienige yn de aksjegroep Griis&Grien.