Soarchkar wurdt beperkt troch pgb-tariven

Itselde wurk, mar ferskil yn jild fan gemeente

In foarbyld: Jan wennet yn de gemeente Opsterlân en wol graach húshâldlike help omt hy it lichaamlik net mear oankin. Hy hat dan trije mooglikheden: in ynstelling dy't in kontrakt hat by syn gemeente, in oare soarchoanbieder, of bygelyks syn buorfrou.

Foar de earste ynstelling by de gemeente is 22,20 yn it oere beskikber, foar de oare soarchoanbieder mar 19,98 en as syn buorfrou foar him himmelet, kin sy mar 5,55 krije. In grut ferskil, wylst it om itselde wurk giet.