Fryske famylje Mulder moat nei 18 jier fuort út Amearika

De famylje kaam nei it lân mei in 'ynvestearringsfisum'. "Dat is in fisum datst elke fiif jier fernije moatst. En dêr heart by dat as de bern ien kear 21 binne, se sjoen wurde as folwoeksene en se net mear op dyn papieren steane. Dan moatte se werom nei it lân dêr't se berne binne", leit Kor Mulder út.

Ien soan is al werom nei Fryslân, omdat hy 21 wurden is. De oare wurdt takom simmer 21. It wie bekend dat dit barre koe, mar no't it safier is, komme ek Amerikanen foar de Friezen op. Se fine it net earlik dat de jonges net de mooglikheid krije om op de pleats fan harren heit te wurkjen. Der binne fan alderhande aksjes en in petysje opstarten en dy wurde massaal dield yn Amearika.

Ek politisy yn Minnesota begjinne harren der mei te bemuoien. Se sette harren yn foar de Mulders. Oft dat ek wat opsmite sil, wit Mulder net, mar der is wol wat mear hoop.

Ferkeapje is hast gjin opsje

De âldste soan is yn Fryslân, mar wol hiel graach werom nei syn heit en broer om te wurkjen op de pleats. Dat is no noch net mooglik. Foar Kor Mulder is dat tige emosjoneel. Hy kin, as syn soannen der net bliuwe meie, net fierder mei syn pleats.

Mulder is yn 2001 mei in trekker en wat lyts guod begûn mei de pleats. Hy hat no 340 stik fee, wêrfan 170 melkkij. Te lyts om personiel yn te hieren. Ferkeapje is hast ek gjin opsje. Werom nei Nederlân soe foar him finansjeel in ramp wêze, omdat de pleats net opleveret wat hy deryn ynvestearre hat.