Yntinsivere gearwurking FUMO en Veiligheidsregio Fryslân

De Fryske miljeutsjinst FUMO en de Veiligheidsregio Fryslân sille yntensiver gearwurkje. Tiisdei is in konvenant tekene troch de beide partijen. De gearwurking moat der foar soargje dat kennis, ekspertise en it netwurk fan beide partijen mear bydrage sille oan bettere en dúdliker advizen oan de provinsje en de gemeenten.