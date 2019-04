Grien dak foar in enerzjyneutraal provinsjehûs

Gers op it dak foar isolaasje

Op de dakken fan it provinsjehûs yn Ljouwert is romte foar sinnepanielen. De konstruksje is net sterk genôch om safolle enerzjy op te wekken as dat der frege wurdt. Dêrfoar wurdt sjoen nei oare provinsjale gebouwen of stikken grûn dy't no net brûkt wurde. Mar de dakken kinne ek oars brûkt wurde. Sa moat der op it provinsjehûs in grien dak, dus mei gers of planten, realisearre wurde. Dat wurket goed as isolaasje en njonken dat is it ek goed foar ûnder oare ynsekten.

Deputearre Steaten wol de plannen no fierder útwurkje. Dat kostet 300.000 euro.