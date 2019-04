CDA: 'gjin ekstra jild nei Neushoorn, mar Zalen Schaaf slute'

De oplossing foar it finansjeel tekoart by Neushoorn is it sluten fan Zalen Schaaf, seit it CDA. Mei de sluting fan Zalen Schaaf bliuwt der mar ien kultureel sintrum oer yn Ljouwert. De programmearring fan beide lykje neffens harren in soad op inoar en dêrmei binne se konkurrinten fan inoar.

Ek soe Sealen Schaaf neffens it CDA ek ticht moatte, omdat it plak dêr't de seal stiet in wenfunksje hat. De buert hat tefolle lêst fan Schaaf fine se.