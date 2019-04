Eaststellingwerf wol pleatsen lytse wynmûnen wer mooglik meitsje

De gemeente docht dit nei oanlieding fan ûndersyk nei mooglikheden fan lytse wynmûnen yn Súdeast-Fryslan. De provinsje hat in tebekhâldend belied op it mêd fan lytse solitêre wynmûnen, mar neffens Eaststellingwerf kin wynenerzjy in bydrage leverje oan de enerzjytransysje en oan duorsume enerzjy.