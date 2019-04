Jong Cambuur wint mei 6-3 fan Jong FC Eindhoven

Yn de earste minuten fan de wedstriid fleagen de doelpunten Jong FC Eindhoven om de earen. Al nei acht minuten stiene de Ljouwerters op in 3-0 foarsprong, mar al rap folgen twa tsjingoals, wêrmei Jong Eindhoven even tichteby kaam. Dat lieten de Ljouwerters lykwols net barre: de 4-2 stie al yn de 22ste minút op it skoareboerd en mei dy stân gongen se ek de rêst yn.

Yn de twadde helte bleaune se Jong Eindhoven de baas. Mei noch twa doelpunten en ien tsjingoal kaam de einstân op 6-3. Doelpuntemakkers foar Cambuur wiene Guezen (2x), Den Hoedt (2x), Van den Beemt en Akhamrane .

De Ljouwerters stean no op it sânde plak yn de lanlike kompetysje. Jong Hearrenfean stiet op it twadde plak. Jong Eindhoven is de hikkesluter.