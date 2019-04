Folle krêft foarút: basketballers fan Aris op besite by Maximaskoalle

De Ljouwerter basketbalklup jout sawat 50 clinics per jier oan skoalbern rûnom yn de provinsje. "Op jierbasis hawwe je dan mear as 1.000 bern. En dêrmei kin je dan wat dwaan oan tema's as sûner leven foar bern en oergewicht", sa seit Sierd Dijkman, bestjoerslid fan Aris mei de maatskiplike rol fan de klup yn syn portefeuille.

De sûnens foar bern is net de iennige reden dat Aris de clinics jout. "We wolle ek gewoan graach dy hal fol ha. It Kealledykje moat elke wike eins gewoan útferkocht wêze. As basketbal binne wy in hiele lytse sport en dan is it belangryk om dy ek op dizze manier sjen te litten."

De skoalbern meie nei de clinic nei in wedstriid fan Aris yn de Dutch Basketball League ta. "En nei ôfrin hawwe se dan in 'meet en greet' mei de spilers en krije se hantekeningen. Op die manier besykje wy in hiele bernfreonlike klup te wêzen."

Fan Aris 1.0 nei Aris 2.0

Dijkman sit net allinnich yn it hjoeddeiske bestjoer, mar ek yn it nije bestjoer dat fan 'Aris 1.0' graach 'Aris 2.0' meitsje wol. Neffens Dijkman moat de klup har dêrfoar noch mear op it maatskiplike rjochtsje. "Yn de wrâld rûnom ús sjogge we dat BVO's (betelle fuotbalorganisaasjes, red.) hieltyd aktiver wurde, dus wy sille sjen wat wy noch mear dwaan kinne om ûnderskiedend te wêzen."

Wat dy nije plannen krekt ynhâlde kin Dijkman noch net sizze. "Dy lizze noch op de tekentafel, mar we wolle foaral ús spilers noch mear ynsette as rolmodel foar de takomstige sportgeneraasje", sa seit Dijkman.