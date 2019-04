Michel Vlap ûnwis foar Feyenoord; Kik Pierie sjocht Ajax-útdaging wol sitten

Yn ferskate media waard it al neamd, mar Kik Pierie sels befêstiget it ek: Ajax hat him melden foar de sintrale ferdigener. "Maar er is nog niks rond, nog niks zeker en er is nog geen handtekening gezet."

Mocht de deal tusken Hearrenfean, Ajax en Pierie rûn komme, dan is it noch mar de fraach oft de 18-jierrige Ljouwerter spylminuten kriget by Ajax. Mei oare wurden: is in transfer nei in klup as Ajax wol in goeie kar? "Als je naar een topclub in Nederland gaat of een topclub in het buitenland, dan weet je dat je moet vechten voor een basisplaats. Dat weet je. Maar misschien ben ik daar wel klaar voor. Ik denk dat het ook wel goed voor mij is als ik uitgedaagd wordt."

Hearrenfean prestearret út better as thús

De earste fraach oan trainer Olde Riekerink: "Bent u ook zo blij dat jullie weer uit spelen?" De Hearrenfean-trainer laket. "Nou nee hoor. We moeten ons in onze thuishaven altijd beter voelen." Feit is lykwols dat Hearrenfean dit seizoen noch mar trije kear thús wûn hat. De measte punten waarden helle bûten it Abe Lenstra Stadion: 22 fan 36 behelle punten.

"Ik kan me wel voorstellen dat de supporters denken dat een uitwedstrijd ons beter ligt. We laten thuis ook minder zien dan waar ik voor het seizoen op gehoopt had."