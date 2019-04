Mantelsoarchwike dei 2: Jonge mantelsoargers

Mantelsoarch wurdt net allinnich troch folwoeksenen dien. Der binne ek in soad jonge minsken dy't soargje foar famyljeleden lykas âlden, bruorren of sussen. De groep jonge mantelsoargers is likernôch 8 prosint fan it totaal oan soargjenden yn famylje- en kundekring. Dat betsjut dat in kwart fan de skoalbern opgroeit yn in húshâlding mei in siik of beheind famyljelid.

Ien fan harren is Corné Struikmans. Hy is 19 jier en wennet mei syn heit en mem yn Dokkum. De heit fan Corné hat de spiersykte Myotone Dystrofie. De prognoaze is dat hy úteinlik yn in rolstoel komme kin.