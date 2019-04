Provinsje komt mei strangere regels tsjin stjonkoerlêst

It meitsjen fan geurbelied is dreech, sa seit de ferantwurdlik deputearre Michiel Schrier. "Niets is zo ingewikkeld als het meten van geur. Het is letterlijk mensenwerk. Mensen die een goed getrainde neus hebben en zo controleren wat wel en niet kan."

Dochs is nij belied nedich. It Ryk lit it oer oan de provinsjes en de gemeenten. Dy kinne lokaal folle better bepale hokker geur at foar oerlêst soarget en hokker net. Schrier: "Wij maken nu beleid en sturen dat door naar de gemeenten. We hopen nu dat ze dat overnemen want dan krijgen we in Fryslân een éénduidig geurbeleid."