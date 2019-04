Boargemaster oer stroomkosten: "As se wat wolle, dan moatte se ús oanspraaklik stelle"

Veenstra seit der wol by dat er it in lestige saak fynt. "Der is al sa'n soad bard. It is tryst, want ik sjoch minsken dy't hiel emosjoneel binne. Se sjogge kwalik in útwei, dus der moat dúdlikheid komme."

Allinnich is it wurd no dus oan de famylje Ploegstra, wat de boargemaster oanbelanget. "As se echt fine dat de gemeente ferantwurdlik is foar de skea, dan moatte se de gemeente oanspraaklik stelle. Dat kin mei in hiel koart briefke, mar dat is de ôfrûne jierren noch net bard."