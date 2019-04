Friezen yn it tsjuster: strjitferljochting docht it net mear fanwegen simmertiid

"We moeten nu alles handmatig aan- en uitzetten", seit in wurdfierder fan Alliander. "Dat kan op afstand, maar het zijn nogal wat kastjes die we allemaal aan moeten sturen."

Alliander hat ein ferline jier in nij type skeakeler yn gebrûk naam. Nei alle gedachten is der by it fersetten fan de klok wat misgien yn it kompjûtersysteem fan dy skeakeler. "We zijn al sinds zondag bezig met het vinden van een oplossing, maar dat is nog niet gelukt", seit de wurdfierder. "Het is dus een hardnekkig probleem."

It probleem spilet net allinne yn Fryslân, mar ek yn Noard-Hollân, Gelderlân, Flevolân en in part fan Súd-Hollân.