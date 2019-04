Kristlike frouljusbeweging fiert 100-jierrich jubileum yn De Lawei

Op it poadium fan in ôfladen De Lawei is der praat oer literatuer en der wie muzyk. Passage organisearret jûnen en ekskurzjes foar de froulju. As se ienkear lid binne, bliuwe dat meastentiids ek, sizze se.

Oft de organisaasje oer 100 jier noch bestiet, is mar de fraach, jouwe de froulju sels ek ta. Dat soe dan benammen te krijen ha mei hoe't de maatskippij oan it feroarjen is wat it kristen wêzen oanbelanget.

De frouljusferiening wol de leden stimulearje om aktyf te wêzen yn de maatskippij. Neffens de organisaasje is it belang fan de frouljusferieningen noch altyd grut. Dochs ha sy wol wat soargen oer de gemiddelde leeftiid fan de leden. De jongsten binne om de 50 jier hinne en de âldsten om de 80 jier hinne.