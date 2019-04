Stichting Iepenwacht Fryslân jout ipen fuort

De stichting docht al sûnt 2005 har bêst om de ypsykte ûnder kontrôle te krijen. In protte ipen binne ferdwûn troch de sykte. Dêrom wol de stichting no dus beammen plantsje by partikulieren en boerebedriuwen. De oanlis dogge se fergees, de nije 'eigener' moat de beammen wol duorsum yn stân hâlde.

De gemeenten dy't meidogge oan de stichting, binne It Amelân, Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel, Ljouwert, Waadhoeke, Harns, Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren.

Wa't meidwaan wol, moat him foar heal juny melde by de stichting.