HEA! It fjild yn mei Jorn Sikma (10)

Jorn Sikma fan Aldtsjerk is in echt Frysk jonkje mei in echte Fryske hobby. Alle jierren is er yn it lân te finen mei syn heit Age om ljipaaien te sykjen, en fansels foar de neisoarch. Dit jier hat dat Jorn it Sulveren Polske opsmiten foar it finen fan it earste ljipaai fan de jeugd.