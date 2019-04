Definityf: Freno komt net werom yn it sneinsfuotbal

VV Freno komt definityf net werom yn it sneinsfuotbal. In groepke leden fan SC Frjentsjer hie dat plan, omdat de klup takom seizoen ophâldt mei it prestaasjefuotbal op snein. Nei ûnderling oerlis hat it grutste part fan de sneinsseleksje fan SC Frjentsjer no dochs besletten oer te stappen nei de sneon.