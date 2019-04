Kuiergemeente fan it jier: Opsterlân, Raalte of Valkenburg aan de Geul

Ferslachjouwers fan Te Voet hawwe it saneamde Vorstelijk Koningspad yn de gemeente rûn en binne dêr tige posityf oer. Op de webside fan Te Voet kin it publyk har stim útbringe op ien fan de trije gemeenten. De útslach wurdt foar in part bepaald troch dizze stimmen, mar in faksjuery jout úteinlik de trochslach.

Yn it ferline binne It Amelân en Skylge alris nominearre yn de ferkiezing fan kuiergemeente fan it jier, mar dy binne it doe net wurden.