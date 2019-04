Wa betellet de stroomkosten fan de famylje Ploegstra yn Rottum werom?

Alles wat fia dat transformatorhúske ferbrûkt waard, krigen de Ploegstra's op harren rekken. Dat barde, omdat it transformatorhúske op harren hiem gjin eigen hûsnûmer hie. Nei't der nije kabels lutsen binne, is dat probleem oplost. Nimmen fielt him lykwols ferantwurdlik om it ûnterjochte betelle bedrach werom te jaan. It giet om mear as 200.000 euro, sa hat de famylje berekkenje litten.

Fjochtsje foar in oplossing

In petear ferline wike mei boargemaster Fred Veenstra fan De Fryske Marren hat neat opsmiten. De Ploegstra's witte eins net mear wêr't se no noch in oplossing fine moatte.

Mei swiere striebalen ha se de tagongsdoarren fan it stroomhúske blokkearre. "Dy ha se der net sa mar wei. Wy fjochtsje foar in oplossing en roppe de boargemaster op: "Wês in fint en stean der foar!"