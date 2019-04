Priis foar begraafplak yn Fryslân is relatyf leech, mar giet wol omheech

Flylân is ien fan de goedkeapste gemeenten: dêr kostet in begraafplak 1.100 euro. Yn Losser (Oerisel) en Beekdaelen (Limboarch) is it nóch goedkeaper: respektyflik 733 en 793 euro.

Kremaasjekosten

Kwa kremaasjes sit Fryslân dan wer by de djoerdere provinsjes. Dat kostet yn trochsneed 833 euro yn Fryslân. Kremearre wurde is allinnich djoerder yn Drinte, Flevolân en Gelderlân.