Toanielstik 'Mantelzorg omdat het …' trochbrekt taboe mei knypeach

'Mantelzorg omdat het...' gie ferline jier yn premjêre. Regisseur Gea Struiksma fernaam dat der ferlet wie fan wat útlis oer mantelsoarch. "Ja , want wat is mantelsoarch eins? Omdat it moat, omdat it kin, omdat it aardich is, omdat it ferskriklik is?" It ferklearret fuortdaliks de trije punten efter de titel. "Foar elk is dat nammentlik oars. Dêrom hawwe wy ek puntsjes efter de titel setten, sadat elk it foar harsels ynfolje kin."

Humor makket relatyf

It 45 minuten duorjende toanielstik bestiet út koarte sketches. "In soarte fan kompilaasje út ferskillende koarte en humoristyske stikjes. Sa sykje wy, yn ien fan dy sketches, bygelyks in mantelsoarger foar in pasjint. Ien fan de aktrises spilet in pasjint dy ' t de kar hat út fjouwer mantelsoargers. It publyk siket dan mei har nei de goeie kandidaat. Dat dogge wy dan mei in soad humor."