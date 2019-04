OPROP: ​​​​​​​Wa hat it bêste idee foar in sjoernalistyk ûndersyk?

Watfoar misstân moat oan it ljocht brocht wurde? Watfoar maatskiplik tema moat neier útsocht wurde?

Hoe kinst dyn idee trochjaan?

Dat kin mei Pitch: publyk kin sels ideeën yntsjinje en stimme. We ferwachtsje in útwurke, mar benammen beärgumintearre foarstel. Wêrom moat it ûndersocht wurde? Wa kinne dêrmei helpe?

Lêzers fan de foarstellen kinne kommentaar leverje, oanfollingen jaan en tsjinsten oanbiede. Sa wurdt it idee allinne mar better. Op social media kinst oer dyn foarstel skriuwe, brûk dêrfoar de hashtag #noordoostpitch. It winnende foarstel krijt in passende beleanning, nammentlik dat it útfierd wurdt.

Op dizze webside kinst dyn ideeën kwyt: https://www.omropfryslan.nl/pitchnoordoost.

Dit jier wurde op syn minst fjouwer projekten útfierd.